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ABD Kongresi paylaştı: İran’a saldırılarda 81 hava aracı kayboldu veya hasar gördü!

ABD Kongresi paylaştı: İran’a saldırılarda 81 hava aracı kayboldu veya hasar gördü!

ABD Kongresi tarafından yapılan araştırmada, İran'a karşı yürütülen askeri operasyonlarda ABD'ye ait en az 81 sabit ya da döner kanatlı uçak, helikopter ve insansız hava aracı (İHA) hasar gördü veya kaybolduğu aktarıldı. Söz konusu hava araçlarının 3 milyar 300 milyon dolar değerinde olduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2026 19:02

Tarafsız Kongre Araştırma Servisi (CRS) tarafından hazırlanan yakın tarihli bir rapora göre, İran'a karşı yürütülen askeri operasyonlarda ABD'ye ait en az 81 sabit ya da döner kanatlı uçak, helikopter ve insansız hava aracı (İHA) hasar gördü veya kayboldu. Ekim ayında güncellenen raporda, yeni güncellemelerle bu sayının artabileceği belirtildi.

ABD'nin İran'a saldırı başlattığı 28 Şubat'tan bu yana yaşanan kayıpların derlendiği raporda, söz konusu hava araçlarının 3 milyar 300 milyon dolar değerinde olduğu bilgisi yer aldı. CRS'nin raporunda ayrıca, en büyük kaybın MQ-9 Reaper İHA'larında yaşandığı ve İran'a düzenlenen saldırılarda bunlardan en az 45'inin kaybedildiği bildirildi.