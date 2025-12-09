ABD Kongresi üyesi Greene’den Trump’a ‘İsrail Lobisi’ tepkisi: “Ben ABD’yi ön plana koyuyorum”

Greene, X platformunda yaptığı paylaşımda, Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinin (AIPAC) bağış verilerini gösteren iki infografiği karşılaştırarak, Trump'a yapılan desteklerin altını çizdi. Cumhuriyetçi vekil, Trump'ın kendisini "ABD'nin çıkarlarını öncelememekle" suçlamasına karşılık, asıl dış lobilerin etkisine işaret etti. Greene, "İsrail lobisi bağışlarının" Trump'a yapıldığını belirterek "Ben, ABD'yi ön planda tutuyorum." ifadesini kullandı.

"TRUMP'A İSRAİL YANLISI GRUPLAR TARAFINDAN 230 MİLYON DOLAR BAĞIŞ YAPILDI"

Görsellerden birinde Greene'in AIPAC'ten 0 dolar bağış aldığı, diğerinde ise Trump'a Ocak 2025 itibarıyla İsrail yanlısı çıkar grupları tarafından 230 milyon dolar bağış yapıldığı ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

Trump dün ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Greene'yi "hain" ve "düşük IQ'lu" diye tanımlamış, "ABD'yi ön planda tutmamakla" suçlamıştı.

Greene'nin fikirlerini çok hızlı değiştirdiğini savunan Trump, röportajını yayımladıkları için CBS kanalının yönetimine ve kanalın sahibi Paramount firmasına tepki göstermişti.