ABD Kongresi’nden Netanyahu’ya çağrı: “Batı Şeria’daki ev yıkımlarını durdurun”

Aralarında Jamie Raskin , Jerrold Nadler ve Jim Himes gibi Demokrat Parti 'nin önde gelen isimlerinin de bulunduğu 104 Kongre üyesi, İsrail 'in Batı Şeria 'daki Umm al-Kheir köyünde evlerin yıkımına karşı ortak bir mektup kaleme aldı.

"YIKIM KARARI ACIMASIZ, HAKSIZ VE ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ"

Kongre üyeleri, söz konusu yıkım kararının "acımasız, haksız ve uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğunu vurguladı. Mektupta, yıkım emrinin derhal geri çekilmesinin zorunlu olduğu belirtilirken, bu adımın İsrail'de "yerleşimci aşırılığı konusunda derin endişelerin bulunduğu bir döneme" denk geldiğine dikkat çekildi.

Mektupta, alınan kararın yalnızca köy halkını değil, ABD kamuoyunda İsrail'e verilen desteği de zedelediği uyarısı yapıldı.

Kongre üyeleri, "Bu zulme uğramış toplumun maruz kaldığı zararlar, İsrail'i de uluslararası tecrit ve öfke biçiminde rahatsız edecektir." ifadelerine yer verdi.