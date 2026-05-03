ABD koruyamadığı ülkelere yine silah sattı

ABD/İsrail-İran Savaşı'nda 2 ay geride kalırken, dünya savaşın akıbetine odaklandı. Çatışmada net bir askeri ya da diplomatik sonuç alınamazken, süreç giderek daha karmaşık bir çıkmaza dönüşüyor. İran'a karşı başlattıkları savaşa ilişkin, "Erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz" diyen ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan donanmasının İran'a yönelik deniz operasyonlarını "korsanlığa" benzetti. Taraflar savaşın neden olduğu maliyet hesapları yaparken tüm dünya birçok acı gerçekle yüzleşti. Bunların başında ise milyarlarca dolar ödeyip 'ABD savunma şemsiyesine' sığınan Körfez ülkeleri yer aldı.

GÜVENLİK YOK YENİ SİLAH VAR

İran'ın ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef almasının ardından birçok ülke, Amerika'nın uzun yıllardır kurduğu güvenlik mimarisinin koruma sağlamadığını açık biçimde gördü. Körfez'den ABD'ye tepkiler yükselirken savaşın yarattığı belirsizliğin ortasında ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'ya olası silah satışlarını onayladı. Trump yönetimi, Kongre denetimini devre dışı bırakarak Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'e toplam 8.6 milyar doları aşan silah satışına onay verdi.

KONGRE'Yİ DEVRE DIŞI BIRAKTI

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Katar'a 4.01 milyar dolar değerinde Patriot hava ve füze savunma sistemi yenileme hizmeti ile 992.4 milyon dolar tutarında Gelişmiş Hassas Güdümlü Silah Sistemleri (APKWS) satışı onaylandı. Kuveyt'e 2.5 milyar dolarlık entegre muharebe komuta sistemi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 147.6 milyon dolarlık APKWS ve İsrail'e 992.4 milyon dolarlık APKWS satışı pakette yer aldı. Öte yandan İngiliz Reuters ajansının haberine göre bakanlık, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun acil bir durum bulunduğuna hükmettiğini ve bu nedenle söz konusu satışlar için Kongre incelemesi şartının kaldırıldığını bildirdi.

ABD VE AVRUPA HATTINDA ÇATLAK DERİNLEŞİYOR

ABD ve Avrupa arasındaki kriz her geçen gün derinleşiyor. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerini 6 ila 12 ay içinde geri çekeceği bildirildi. ABD'nin kararı, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Washington'un İran karşısında "aşağılandığı" yönündeki açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti. Söz konusu gelişmeler ABD ile NATO müttefikleri arasındaki çatlakların derinleştiği şeklinde yorumlandı. Öte yandan, ABD yönetimi, İran'a karşı yürütülen askeri süreç nedeniyle silah stoklarında ciddi azalma yaşadığını Avrupalı müttefiklerine iletti. Financial Times'ın haberine göre, ABD, İngiltere, Polonya, Litvanya ile Estonya başta olmak üzere müttefiklerini Amerikan füze sistemleri teslimatlarında ciddi gecikmeler yaşanacağı konusunda uyardı.