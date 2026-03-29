ABD “Kral’a Hayır” sesleriyle inledi

ABD'de Donald Trump karşıtı milyonlarca kişi "Kral'a Hayır" hareketi çağrısıyla ülke genelinde sokağa çıktı. Trump döneminden bu yana üçüncü büyük protesto dalgası olan eylemlerde, İran savaşı, sert göç politikaları ve İsrail'in ABD'ye yön vermesi konuları öne çıktı. Organizatörler 3 binden fazla noktada gösteri planlandığını belirtirken, önceki eylemlerde milyonlarca kişinin katıldığı hatırlatılıyor. Analistler, Minnesota eyaletinin odak noktası olması beklenen protestolarda, yaklaşan ara seçimler öncesi gösterilerin siyasi etkisinin büyük olduğunu vurguluyor.