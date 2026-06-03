ABD, Küba’yı çöple boğdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Ocak 2026'dan bu yana Küba'ya yönelik uyguladığı petrol ambargosu ve yakıt ablukası 4'üncü ayını doldurdu. Küba'ya doğrudan veya dolaylı olarak petrol sağlayan üçüncü ülkelere ek gümrük tarifeleri uygulanmasının önünü açan Trump, Venezuela'ya düzenlenen askeri operasyon ve ardından gelen tarife tehditleri sebebiyle, Küba'nın ana tedarikçileri olan

Venezuela ve Meksika'dan petrol almasının da önünü kesti. 10 Şubat 2026 itibarıyla Küba genelindeki 9 havalimanında jet yakıtı tamamen tükendi ve uluslararası uçuşlar iptal edilmeye başlandı. İddilara göre ABD ordusu Küba'ya doğru giden birçok petrol tankerine de denizde müdahale ederek el koyup adayı tamamen bir "enerji açlığına" ve günde 20 saati bulan elektrik kesintilerine mahkûm etti. Küba'da çöp kamyonlarının dahi yakıt bulamaz hâle gelmesi özellikle ülkenin başkenti Havana'yı bir 'çöp şehir' hâline getirdi. Kötü koku ve çevre kirliliği yaratan bu sorun her geçen gün büyüyor ve hastalıklara da davetiye çıkıyor.

YAKARAK YOK ETMEK DE TEHLİKELİ

79 yaşındaki çöpçü Jose Fernandez Zaldivar, "Bazen çöp o kadar fazla oluyor ki evimin girişini kapadıkları için dışarı çıkamıyorum" diyor. Uzmanlar yaz aylarında dang humması ve zika virüsü gibi çeşitli ciddi hastalıklar için uyarı yaptı. Çöplerin yakarak yok edilmeye çalışılması da başka sağlık risklerini ortaya çıkarıyor. Tüm bunların yanında ABD, Küba'yı işgal senaryoları üzerinde çalışmaya devam ediyor. DIŞ HABERLER