ABD kurşunuyla katletti

Soykırıma uğrayan Filistinlilerin sesi olmak için işgal altındaki Batı Şeria'ya giden Türk asıllı ABD vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrailli keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürülmesinin yankıları sürüyor. Eygi'yi şehit eden kurşunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail'e silah desteği vererek soykırıma ortak olan ABD yapımı olduğu ortaya çıktı. Batı Şeria'da bulunan Beita Belediyesi, İsrail ordusunca başından vurularak öldürülen Eygi için ABD'ye soruşturma çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, Eygi'yi vuran kurşunun 'ABD üretimi' olduğu vurgulanarak, "Beita Belediyesi, uluslararası toplumu ve özellikle Amerikan yönetimini, İsrail işgal güçlerinin ellerinde Amerikan kurşunlarıyla bir Amerikan vatandaşının öldürülmesiyle ilgili bir soruşturma komisyonu açmaya çağırır ve ayrıca uluslararası toplumu Beita kasabamızda ve tüm Filistin bölgelerinde işlenen suçları durdurmak için acilen müdahale etmeye çağırır" denildi.Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesine sert tepki gösteren ABD Kongresi adaylarından Melissa Chaudhry, "Onu öldürmek için kullanılan keskin nişancı tüfeğinin ABD parasıyla ödendiğini biliyoruz, özellikle onu doğrudan hedef alıp öldürmek için. İşte bu yüzden bunu kabul edemem. Umarım Amerikalı dostlarım da buna tahammül edemez" şeklinde konuştu. ABD yönetimin Ayşenur'a sahip çıkmamasını eleştiren imam Akram Baioumy de ''O, sadece kazara ölmedi. Kasıtlı olarak hedef alındı. İsrail güçleri tarafından öldürüldü" dedi. Baioumy, "(Eygi) İsrail güçleri tarafından öldürülen ilk ABD vatandaşı değil. Liderlerimizin bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Onlar bir şey yapmayacaksa biz bir şeyler yapmak zorunda kalacağız'' şeklinde konuştu.Washington eyaletinde yüzlerce Filistin yanlısı gösterici, ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrailli askerler tarafından öldürülmesinin ardından İsrail'i protesto etmek için toplandı. Seattle kentindeki Westlake Park'ta düzenlenen gösteriye siyasetçiler, aktivistler ve öğrencilerden oluşan yüzlerce kişi katıldı. Eygi'nin fotoğraflarının yanı sıra "Ayşenur Eygi Filistin için şehit oldu", "Ayşenur için adalet", "Bugün hepimiz Ayşenur'uz", "Direniş terör değildir! Özgür Filistin!" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı. Protestocuların zaman zaman ağladığı görüldü.Türkiye, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için çalışmalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda "Vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz" ifadesini kullandı. Eygi'nin ABD'de yaşayan ailesi ve Türkiye'deki akrabalarıyla temasta olunduğunu belirten Keçeli, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğuna iletilmesinin beklendiğini bildirdi. Keçeli, " Vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir" bilgisini paylaştı. Ayşenur'un amcası Yılmaz Eygi ise, cenazenin Didim'de toprağa verilmesi için talepte bulunduklarını söyledi.