ABD, Kuzey Kore hamlesi...

Yonhap'ın haberine göre, ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın füze denemelerine karşı diplomatik girişimlerde bulunmak için yollar aradıklarını ancak bir yandan da Kuzey Kore'yi eylemlerinden sorumlu tutmak için farklı adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

Price, Kuzey Kore'nin balistik ve nükleer silah programının uzun süredir var olan bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu meseleye dair merkezinde Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyen diplomatik girişimlerin olduğu bir yaklaşım geliştirdiklerini aktardı.

ABD yönetiminin, Pyongyang'ın silah programını destekleyen 8 Kuzey Koreli şahıs ve kuruluşa yaptırım uyguladığını hatırlatan Price, bu yaptırımları Birleşmiş Milletler düzeyinde de ele aldıklarını kaydetti.

DİYALOG KURMAYA HAZIRIZ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'ye karşı en doğru yolun diplomasi olduğuna inandıklarını, Washington'un ön koşulsuz Pyongyang yönetimiyle diyalog kurmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kuzey Kore'in ilerleyen balistik füze programından endişe ettiklerini aktaran Kirby, Pyongyang yönetimini provokasyonlarını durdurmaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyarak, komşuları tehditten vazgeçmeye çağırdı.

Kuzey Kore, pazar günü Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak, yıl başından bu yana 7. füze denemesini gerçekleştirmişti.