ABD: Lübnan’da ateşkes yakın

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Hizbullah arasında sağlanması beklenen ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Bir anlaşmaya yakın olduğumuza inanıyoruz. Taraflar arasındaki farkları önemli ölçüde azalttığımıza inanıyoruz. Ancak halen atıldığını görmemiz gereken adımlar var ve buna ulaşabileceğimizi umut ediyoruz" dedi.

Bir gazetecinin ABD yönetiminden daha önce de Lübnan ve Gazze'de ateşkese yönelik birçok ümit verici açıklama geldiğine dikkat çekmesi üzerine Miller, "Bu tür anlaşmaların işleyişine dair George Mitchell'in diplomasiyi '500 gün boyunca başarısızlık ve ardından bir gün başarı' olarak tanımlayan sözleri, durumu doğru bir şekilde ifade ediyor. Genelde 'anlaşmaya yakınız' dediğimizde, bunun yanına 'her şey sonuçlanmadan hiçbir şey sonuçlanmış değildir' şeklindeki çekince ifadesini de ekleriz ve bunun tarafların hakikaten 'evet' demesine ve o noktaya ulaşmalarına bağlı olduğunu belirtiriz. Ayrıca, Dışişleri Bakanı'nın da sıklıkla söylediği üzere, genellikle bir anlaşmanın son aşamaları en zorlu kısımlar olur çünkü en zor meseleler en sona bırakılır. Bu tabii olarak doğru. Umarız bir anlaşmaya ulaşabiliriz. Lübnan ve İsrail'deki on binlerce insanın evlerine dönebilmesini sağlayacak bir diplomatik çözüm bulmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Fakat nihayetinde bu bize değil, taraflara bağlı" dedi.