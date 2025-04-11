ABD Macron’un Filistin açıklamasıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı

Bruce, Washington'da düzenlenen günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı. Macron'un, gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerine dair sözleriyle ilgili Bruce, "Elbette, Fransız hükümetinin açıklamalarıyla ilgili olarak atıfta bulunduğunuz raporların farkında olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Bruce, konuyla ilgili daha fazla yorum yapmak yerine ABD'nin, bundan sonra da tüm esirleri geri getirmek için "İsrail'in yanında kararlı bir şekilde" durmaya devam edeceğini belirtti.

"Hamas'ın yenilgisi, çığır açan İbrahim Anlaşmaları ve yıkıcı 7 Ekim saldırıları Orta Doğu'yu sonsuza dek değiştirdi." şeklinde konuşan Bruce, "Gazzeliler ve Filistinliler için nihayetinde daha iyi bir yaşamla sonuçlanacak yeni politika reçeteleri keşfetmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 9 Nisan'da, gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerini ve bunun haziran ayında eş başkanlık edeceği iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferans kapsamında olabileceğini açıklamıştı.

Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda, "(Filistin'i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." demişti.