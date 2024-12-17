ABD mahkemesinden şoke eden Trump kararı: ‘Sus payı’ davasının düşürülmesi reddedildi

ABD basınındaki haberlere göre, New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, Trump'ın avukatlarının seçilmiş başkanın davasının düşürülmesi başvurusunu reddederek Donald Trump'ın sus payı mahkumiyetinin geçerli olduğuna hükmetti

Merchan, 41 sayfalık kararında, avukatların "Trump'ın hakkındaki davanın başkan olarak yaptığı resmi işlerle ilgili kanıtlara dayandığı ve bu kanıtların dokunulmazlık kapsamında olduğu" yönündeki iddialarına karşı çıktı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, yaptığı açıklamada, Merchan'ın kararını eleştirerek, bunu "Yüksek Mahkeme'nin dokunulmazlıkla ilgili kararının doğrudan ihlali" olarak nitelendirdi.

Cheung, "Bu kanunsuz dava asla açılmamalıydı ve Anayasa davanın derhal düşürülmesini gerektiriyor." dedi.

Yargıç Merchan'ın kararının ardından Trump'ın ekibinin, mahkumiyetin ertelenmesi ve temyiz talebinde bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Trump'ın avukatları, 4 Aralık 2024'te Yargıç Merchan'a resmi başvuruda bulunarak müvekkilleri aleyhindeki davanın düşürülmesi gerektiğini belirtmişti.