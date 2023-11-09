ABD meclisinde susturulan Filistinli üyeye destek geldi: Tarih yanıldığınızı kanıtlayacak!

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, Filistin'deki insani krizi gündeme getiren, meclisin ilk Müslüman kadın üyelerinden Filistin asıllı Rashida Tlaib'in "İsrail eleştirilerinin kınanması" için sunulan karar tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi. Demokrat Kongre üyesi Bush, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Rashida Tlaib'in kınanmasına oy veren her üyeye yazıklar olsun. 4 bini çocuk olmak üzere 10 bin Filistinli öldürüldü ve sizin odağınız, Kongre'deki tek Filistinli ABD'liyi susturmaya çalışmak. Tarih, yanıldığınızı kanıtlayacak." ifadeleriyle Tlaib'e destek verdi.

Bush, Tlaib'in susturulmaya çalışmasına ilişkin ayrı bir paylaşımında, Kongre'deki "iş arkadaşlarının" Tlaib'in susturulması için oy vermesini eleştirdi. Bush, "Onun (Tlaib'in) herhangi bir kişi ya da grubun şiddete uğramasını dileyeceğine inanıyor musunuz? Dün ifade özgürlüğünün kısıtlanması, halkının yasını tutmak ve onlar için mücadele etmenin, yalnızca yasını tutup mücadelesini verdiğiniz kişiler değerli görülüyorsa kıymetli olduğu mesajını verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Tlaib'in "tüm insanlığın yanında olduğunu ve kimseye tehdit olmadığını" kaydeden Bush, "Ama dün onu tehlikeye attınız ve susturmaya çalıştınız. Sadece Filistinlilerin, çocukların ve ailesinin insanlığı için sesini çıkardı diye... Bu, utanç verici." ifadelerini kullandı.

TLAİB'E YÖNELİK KARAR TASARISI

Tlaib, 3 Kasım'da sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin İsrail'e destek verdiği açıklamalarına İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların görüntülerini de ekleyerek "Joe Biden, Filistin halkına yönelik soykırımı destekledi. Amerikan halkı bunu unutmayacak. Biden ya şimdi ateşkesi destekle ya da 2024'te bize güvenme." ifadelerine yer vermişti. Bunun üzerine, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Rich McCormick'in, Tlaib'in İsrail'e yönelik söylemlerinin kınanması için sunduğu karar tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmişti.