ABD meclisinden flaş Filistin kararı!

Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Rich McCormick'in, Tlaib'in İsrail karşıtı söylemlerinin kınanması için sunduğu karar tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı. Tasarı, 188 "hayır" ve 4 "çekimser" oya karşı 234 "evet" oyu ile kabul edildi.

Söz konusu tasarıda, Temsilciler Meclisinin, Filistin asıllı tek üyesi Tlaib, "7 Ekim'den bu yana yanlış söylemler yaymak ve İsrail devletinin yok edilmesi çağrısı yapmak" ile itham ediliyor.

"FİLİSTİN HALKI HARCANAMAZ"

Tlaib oylamadan önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Bunu söylemek zorunda kaldığımıza inanamıyorum. Filistin halkı harcanamaz. Biz de diğer herkes gibi insanız." dedi. Elindeki fotoğrafı Temsilciler Meclisi üyelerine gösteren Tlaib, "Büyükannem, tıpkı diğer tüm Filistinliler gibi hayatını özgür ve onurlu yaşamak istiyor." diye konuştu.

Tlaib, eleştirilerinin her zaman İsrail hükümeti ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik olduğunu belirterek şunları kaydetti: "İnancı, etnik kökeni ne olursa olsun insanların hayatını kurtarmak için bu mecliste konuşmak, tartışmalı olmamalı. Filistinli ve İsrailli çocukların ağlamalarının benim için farkı yok. Benim anlamadığım neden Filistinli çocukların ağlamaları size farklı geliyor? Ortak insanlığımızı kaybedemeyiz."