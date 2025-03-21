ABD medyası açıkladı! Trump’tan Türkiye’ye F-35 satışı için flaş karar

ABD Başkan Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin sonrasında Türkiye'ye yeniden F-35 satışına hazırlandığı iddia edildi.

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu masada olduğu aktarıldı. ABD medyasının haberine göre, Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendiriyor.

S-400'LERİN KULLANILMAMASI HALİNDE F-35 SATIŞINA ONAY VERİLECEK

ABD medyasından çıkan habere göre "Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400'leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti." ifadesi kullanıldı. Savaş uçaklarının Türkiye'ye satılabilmesi için ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarını kaldırması gerekeceği belirtilen habere göre, Trump, ekibinden, "Türkiye'nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine" ilişkin bir çalışma yapmalarını istedi.