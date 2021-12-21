ABD medyası: Türk İHA’ları iç savaşı bitirdi

ETİYOPYA
'DA merkezi hükümete karşı isyan başlatan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi
, geri çekilme kararı aldı. Etiyopya ordusu, Tigray'ın işgal ettiği pek çok bölgeyi geri almaya başlamıştı. New York Times
'taki haberde iç savaşın bitme noktasına gelmesinde insansız hava araçlarının (İHA) etkisine ve Etiyopya merkezi hükümetinin Türk İHA'larını da kullandığına vurgu yapıldı. İç savaştaki dönüm noktasının Bayraktar TB2
'ler olduğunu ifade eden haberde Bayraktar TB2'lerin Libya
ve Dağlık Karabağ
'da olduğu gibi Etiyopya'da da kazananı belirlediği ifade edildi.