ABD medyası: Türkiye oyun kurucu ülke

Türkiye'nin küresel denklemdeki yükselen rolü ABD basınının ilgi odağında olmaya devam ediyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Batı'nın Ankara'ya duyduğu ihtiyacın altını çizdi ve Türkiye yerine terör örgütü PKK/YPG'nin müttefik olarak benimsenmesinin provokasyon olduğunu bildirdi. Yayımlanan analiz haberde ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçakça ifadelerle hedef alan ABD'li bir politikacı da sert bir dille eleştirildi. Türkiye'nin uluslararası sahnedeki belirleyici rolüne dikkat çekilen haberde "Türkiye, Ukrayna egemenliğini destekliyor ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) en büyük ikinci büyük ordusunu sahaya sürebiliyor. Onlar olmadan Batı ne Rusya'yı sınırlayabilir ne de Avrasya'da uygulanabilir bir düzeni sürdürebilir" ifadeleri kullanıldı. Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'le yakınlığına da dikkat çekilerek "Türkiye İsrail'den daha önemli. Trump yönetimi Türkiye ile İsrail arasında bir denge kurmaya çalışmalı" denildi.