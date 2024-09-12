ABD medyası yazdı: Harris ile Trump’ın tartışmasından kim galip çıktı?

KARARSIZ SEÇMENLERDE CİDDİ BİR DEĞİŞİM YOK

Öte yandan CNN, Washington Post ve New York Times gibi ana akım medyada yer alan haberlerde, dün akşamki tartışma programının kararsız seçmenler üzerinde büyük bir etki yaratmadığı kaydedildi.

Ülkenin farklı yerlerindeki kararsız seçmenlerin görüşlerini derleyen söz konusu haberlerde, Harris'in kısmen daha iyi bir performans sergilemesine rağmen kendini Biden'dan ayrıştıracak ve Trump karşısında net favori olacak düzeyde konumlandıramadığına işaret edildi.

Ülke geneli anketlerde halen iki rakibin kafa kafaya olduğuna da işaret edilen haber ve analizlerde, başkanlık seçimlerine 2 aydan az bir süre kala hala Harris ile Trump'ın başa baş bir yarış içinde olduğu vurgulandı.

ABD'de ülke geneli anketleri yayımlayan Real Clear Politics adlı haber platformuna göre, Harris, anketlerin ortalamasına göre yüzde 48,4, Trump ise yüzde 47,3 ile yarışı götürüyor.