ABD medyasında flaş iddia! ’Gizli nükleer görüşme ifşa oldu’

Ukrayna'daki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya'nın son haftalarda yeniden şiddetini artıran saldırılarının ardından nükleer silah kullanımı korkusu bir kez daha yükseldi.
Geçtiğimiz aylarda ABD kanadında, Rusya'nın nükleer silah kullanmak için hareket geçtiğine yönelik uyarılar gündeme gelmişti.
PUTİN "HER ARAÇ MASADA" DEMİŞTİ
Alarm durumunun ardından eylül ayında açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı ve Ukrayna'da işgal edilen bölgeleri korumak için her aracın masada olduğunu söyleyerek nükleer silah kullanımının mesajlarını vermişti.
Nükleer silah kullanımına yönelik endişeler sürerken ABD medyasında ortaya atılan yeni bir iddia olay yarattı.
RUS GENERALLER TOPLANDI
ABD'li yetkililer, Rus generallerin gizli 'Ukrayna toplantısı' için toplandığını açıkladı. ABD'li CBS News kanalına konuşan iki yetkili, Rus askeri yetkililerin geçtiğimiz ay nükleer silah planını masaya yatırdığını söyledi.
Ukrayna'daki savaşta nasıl ve ne zaman nükleer silah kullanabileceklerini görüşen Rus generallerin bu toplantısına, Putin'in dahil olmadığı belirtildi.
Ekim ayı ortasında yapılan bu gizli görüşmeden ABD istihbaratının haberdar olduğu belirtilirken, olası saldırının tarihine ilişin bir açıklama ise gelmedi.
KAYGI YÜKSELİYOR
Pentagon Sözcüsü John Kirby, çıkan haberlerin ardından, "Son aylarda [nükleer silah kullanımıyla ilgili] potansiyelin yükseldiğine ilişkin artan bir kaygıya sahibiz." açıklamasında bulundu.
Gizli görüşme iddialar, Putin'in "Bu bir blöf değil" sözlerini de akıllara getirdi. Rus lider daha önce, ülkesinin sahip olduğu silahların NATO'nunkilerden çok daha gelişmiş olduğunu ileri sürmüş ve Batı'yı nükleer şantaj yapmakla suçlamıştı.
Geçtiğimiz haftalarda ise Moskova yönetimi, Ukrayna ordusunun radyoaktif madde içeren "kirli bomba" kullanabileceğini söylemişti.