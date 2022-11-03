ABD medyasında flaş iddia! ’Gizli nükleer görüşme ifşa oldu’

Gizli görüşme iddialar, Putin'in "Bu bir blöf değil" sözlerini de akıllara getirdi. Rus lider daha önce, ülkesinin sahip olduğu silahların NATO'nunkilerden çok daha gelişmiş olduğunu ileri sürmüş ve Batı'yı nükleer şantaj yapmakla suçlamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ise Moskova yönetimi, Ukrayna ordusunun radyoaktif madde içeren "kirli bomba" kullanabileceğini söylemişti.