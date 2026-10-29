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  • ABD medyasından çarpıcı iddia: “Trump, İran’a saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi”

ABD medyasından çarpıcı iddia: “Trump, İran’a saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi”

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırı seçenekleri hakkında Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper tarafından bilgilendirildiği öne sürüldü. WSJ'nin haberinde, Cooper'ın Trump'a bizzat brifing vermesinin "nadir görüldüğüne" işaret edilirken, ABD'nin "önemli askeri saldırılara yaklaştığının habercisi olabileceği" değerlendirildi.

ABD medyasından çarpıcı iddia: Trump, İran’a saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi
AA
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The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre isimleri paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

ABD medyasından çarpıcı iddia: “Trump, İran’a saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi”

Yetkililer, CENTCOM Komutanı Cooper'ın, Trump'ı İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bizzat bilgilendirdiği ileri sürülen görüşmede, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in de yer aldığını belirtti.

ABD medyasından çarpıcı iddia: “Trump, İran’a saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi”

WSJ'nin haberinde, Cooper'ın Trump'a bizzat brifing vermesinin "nadir görüldüğüne" işaret edilerek bunun, ABD'nin "önemli askeri saldırılara yaklaştığının habercisi olabileceği" değerlendirmesi yapıldı.

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ABD medyasından çarpıcı iddia: “Trump, İran’a saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi”

ABD'Lİ SENATÖR, OLASI SALDIRI PLANLARININ "DELİCE" OLDUĞUNU BELİRTTİ


ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik olası saldırı planları hakkında bir grup senatörle birlikte bilgilendirildiklerini ve bu planların "delice" olduğunu ifade etti.

ABD medyasından çarpıcı iddia: “Trump, İran’a saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi”

Murphy, "Bu, (gerilim açısından) yıkıcı bir tırmanışa yol açacak ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızın muhtemelen yok olmasına neden olacaktır." yorumunu yaptı.

#PETE HEGSETH #BEYAZ SARAY #ABD #DONALD TRUMP

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