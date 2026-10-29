ABD medyasından çarpıcı iddia: “Trump, İran’a saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi”
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırı seçenekleri hakkında Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper tarafından bilgilendirildiği öne sürüldü. WSJ'nin haberinde, Cooper'ın Trump'a bizzat brifing vermesinin "nadir görüldüğüne" işaret edilirken, ABD'nin "önemli askeri saldırılara yaklaştığının habercisi olabileceği" değerlendirildi.
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre isimleri paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Yetkililer, CENTCOM Komutanı Cooper'ın, Trump'ı İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bizzat bilgilendirdiği ileri sürülen görüşmede, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in de yer aldığını belirtti.
WSJ'nin haberinde, Cooper'ın Trump'a bizzat brifing vermesinin "nadir görüldüğüne" işaret edilerek bunun, ABD'nin "önemli askeri saldırılara yaklaştığının habercisi olabileceği" değerlendirmesi yapıldı.