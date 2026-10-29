ABD medyasından çarpıcı iddia: “Trump, İran’a saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi”

ABD'Lİ SENATÖR, OLASI SALDIRI PLANLARININ "DELİCE" OLDUĞUNU BELİRTTİ



ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik olası saldırı planları hakkında bir grup senatörle birlikte bilgilendirildiklerini ve bu planların "delice" olduğunu ifade etti.