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ABD medyasından dikkat çeken iddia: Trump müzakerelere yeniden onay verdi! Vance, Rızai ile görüşecek

ABD medyasından dikkat çeken iddia: Trump müzakerelere yeniden onay verdi! Vance, Rızai ile görüşecek

ABD medyasının iddiasına göre, Trump müzakereleri yeniden başlatma girişimine onay verdi. Bu kapsamda ABD Başkan Yardımcısı JD Vance "İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile doğrudan görüşme yapmayı değerlendirdiği" iddia edildi. Öte yandan, ABD'li yetkililere ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Washington yönetimi, İran konusunda yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 23:45

Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi olarak görülen ve ABD ile müzakere sürecinde kilit rol oynayan Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai ile doğrudan görüşme yapmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Vance'in İranlı yetkiliyle temas kurarak müzakereleri yeniden başlatma girişimine onay verdi.

Vance, ekimde Rızai'ye bir mektup göndererek görüşme talebinde bulunurken, olası müzakereler için Katar ev sahipliği yapacak. Vance, haziranda taraflar arasında çatışmaları durdurmayı amaçlayan bir mutabakatın sağlanmasında da rol alırken, söz konusu anlaşma İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüne ilişkin somut taahhütler içermiyor.