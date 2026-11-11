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  • ABD medyasından dikkat çeken iddia: Trump müzakerelere yeniden onay verdi! Vance, Rızai ile görüşecek

ABD medyasından dikkat çeken iddia: Trump müzakerelere yeniden onay verdi! Vance, Rızai ile görüşecek

ABD medyasının iddiasına göre, Trump müzakereleri yeniden başlatma girişimine onay verdi. Bu kapsamda ABD Başkan Yardımcısı JD Vance "İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile doğrudan görüşme yapmayı değerlendirdiği" iddia edildi. Öte yandan, ABD'li yetkililere ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Washington yönetimi, İran konusunda yeni bir hamleye hazırlanıyor.

ABD medyasından dikkat çeken iddia: Trump müzakerelere yeniden onay verdi! Vance, Rızai ile görüşecek
AA AA
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Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi olarak görülen ve ABD ile müzakere sürecinde kilit rol oynayan Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai ile doğrudan görüşme yapmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Vance'in İranlı yetkiliyle temas kurarak müzakereleri yeniden başlatma girişimine onay verdi.

ABD medyasından dikkat çeken iddia: Trump müzakerelere yeniden onay verdi! Vance, Rızai ile görüşecek

Vance, ekimde Rızai'ye bir mektup göndererek görüşme talebinde bulunurken, olası müzakereler için Katar ev sahipliği yapacak. Vance, haziranda taraflar arasında çatışmaları durdurmayı amaçlayan bir mutabakatın sağlanmasında da rol alırken, söz konusu anlaşma İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüne ilişkin somut taahhütler içermiyor.

ABD medyasından dikkat çeken iddia: Trump müzakerelere yeniden onay verdi! Vance, Rızai ile görüşecek

ABD Başkan Yardımcısı, daha önce İran ile savaşa kamuoyu önünde destek vermesine rağmen çatışmaların uzamasına ilişkin çekincelerini dile getiren ve 3 Kasım seçim mağlubiyetinin ana nedenleri arasında İran savaşını gösteren kişi olarak öne çıkıyor. Habere göre, Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin yeniden başlamasının önündeki temel engel, tarafların önceliklerinin farklılaşması.

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ABD medyasından dikkat çeken iddia: Trump müzakerelere yeniden onay verdi! Vance, Rızai ile görüşecek

İran yönetimi, görüşmelerin başlaması için ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasını, dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmasını ve petrol yaptırımlarını hafifletmesini talep ediyor.

ABD medyasından dikkat çeken iddia: Trump müzakerelere yeniden onay verdi! Vance, Rızai ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve yönetim içindeki bazı isimler, yeni bir askeri operasyon yerine ekonomik baskı ve yaptırımların sürdürülmesini savunuyor.

ABD medyasından dikkat çeken iddia: Trump müzakerelere yeniden onay verdi! Vance, Rızai ile görüşecek

Trump ise Tahran ile anlaşma yapılabileceğini ve bu noktada diplomatik çözüm arayışlarına desteğini dile getirirken, İran'a yönelik olası askeri seçenekleri de gündemde tutuyor.

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