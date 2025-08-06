ABD medyasından flaş iddia: Trump, önümüzdeki hafta Putin ile yüz yüze görüşmeyi planlıyor!

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeyi planladığı öne sürüldü. Öte yandan görüşmede Avrupalı liderlerin yer almayacağı belirtilirken, ABD ya da Rusya tarafından söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 22:51 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2025 23:13

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta yüz yüze görüşeceği iddia edildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump-Putin görüşmesinin hayli mümkün olduğunu söyledi.

Leavitt, "Başkan Trump'ın bugün Truth Social'da da paylaştığı gibi Özel Temsilci (Steve) Witkoff'un Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede büyük ilerleme kaydedildi. Ruslar, Başkan Trump ile görüşme isteğini dile getirdi ve Başkan, hem Devlet Başkanı Putin hem de Devlet Başkanı Zelensky ile görüşmeye açık olduğunu belirtti." dedi.