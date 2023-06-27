ABD medyasını sarsan gelişme: Trump’ın ses kayıtları ifşa oldu!

GOLF KULÜBÜNDEKİ ÖZEL GÖRÜŞME

İlk olarak CNN tarafından ulaşılan 2 dakikalık ses kayıtlarında, 2021'de New Jersey'deki Bedminster golf kulübünde eski Genelkurmay Başkanı Mark Meadows'un anı kitabıyla çalıştığı kişiler arasında yaptığı görüşmede, "Bunlar çok gizli" dediği duyuluyor. ABD basınına göre, Trump'ın sayfaları çevirdiğine duyulan kayıtlarda, eski başkanın "Bunlar çok gizli. Bu ordu tarafından yapıldı ve bana verildi. Başkan olarak gizliliğini kaldırabilirim. Şimdi yapmam ama ancak hala gizli" ifadelerini kullandı.

Ses kayıtlarında bahsedilen belgelerin Trump'ın yargılandığı davada savcı tarafından el konan belgeler olup olmadığı bilinmiyor.