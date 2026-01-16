ABD-Meksika hattında telefon diplomasisi: Rubio’dan güvenlik ve karteller mesajı

Rubio, mevkidaşı Juan Ramon de la Fuente ile görüşmesinde ABD-Meksika ortaklığının önemini yeniden teyit etti.

Görüşmede, ABD-Meksika ortaklığının önemi yeniden teyit edilirken, ortak tehditlerle mücadele konusunu da değerlendirildi.

KARTELLER VE SİLAH KAÇAKÇILIĞI MASADA

Görüşmede taraflar, bir sonraki toplantısı 23 Ocak'ta yapılacak olan İkili Güvenlik Uygulama Grubunun çalışmalarını ele aldı. İkili, güvenlik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi, uyuşturucu kartellerine karşı somut sonuçlar alınması ve ortak sınırda fentanil ile yasa dışı silah akışının durdurulması için kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Bilgi paylaşımını teşvik etmek için ikili girişimleri ve sınır ötesi güvenlik girişimlerini takip etme konusunda anlaşan bakanlar, şubat ayında Washington'da bir toplantı düzenleme kararı aldı.