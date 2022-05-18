ABD-Meksika sınırında bulunan tünel görenleri şoke etti

ABD Adalet Bakanlığına bağlı uyuşturucu ile mücadele ekipleri, ABD-Meksika sınırında yerin 18 metre altında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 530 metre uzunluğunda bir narko-tünel buldu. Tünelin, Meksika'nın Tijuana şehri ile ABD'nin California eyaletinde yer alan San Diego şehrini birbirine bağladığı tespit edildi. İçerisinde havalandırma, elektrikli aydınlatma ve raylı ulaşım hattı bulunan tünelin, ABD tarafındaki San Diego şehrinde uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan bir depoya açıldığı açıklandı.