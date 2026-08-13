ABD mühimmat stokunun azaldığını inkar ediyordu! Washington Post’tan flaş iddia: Büyük İHA kaybı

Kaynaklar, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiğini belirterek, kaybedilen İHA'ların tamamının İran tarafından vurularak düşürülmediğini, bazılarının operatörleriyle iletişim bağlarının kopmasının ardından düştüğünü ifade etti.

ABD Hava Kuvvetleri verilerine göre, bu İHA'lar, gözetleme ve hedefli saldırı düzenlemede kullanılıyor ve taşıdıkları sensör veya silahlara bağlı olarak her biri 30 ila 50 milyon dolara mal olabiliyor.

Buna göre, Hürmüz Boğazı'nda alçak irtifada uçurulan ve İran ile vekil güçleri için "daha kolay hedef" olduğu belirtilen, kaybedilen İHA'ların maliyetinin 1,3 milyar doları aşmış olabileceği düşünülüyor.

Resmi verilere göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaştan önce ABD filosunda 165'i Hava Kuvvetlerinde, 20'si Deniz Kuvvetlerinde olmak üzere 185 MQ-9 Reaper İHA bulunuyordu. Bu sayı, ABD istihbarat kurumlarındaki bu İHA'ları kapsamıyor.