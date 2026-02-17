ABD müzakereleri sonrası Pezeşkiyan’dan açıklama: “Nükleerden vazgeçmeyi kabul etmiyoruz"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile Cenevre'de gerçekleştirilen müzakerenin ardından nükleer programa dair değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan, nükleer silah peşinde olmadıklarını ve bunu doğrulamaya hazır olduklarını belirterek, “Nükleer sanayiden vazgeçmeyi kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.
İran basınına göre, Pezeşkiyan, üç sivil toplum aktivisti ile gerçekleştirdiği mülakatta, İran'ın nükleer programına dair değerlendirmelerde bulundu.
Pezeşkiyan, İran lideri Ali Hamaney'in fetvası ve inançları gereği nükleer silah peşinde koşmadıklarını vurgulayarak, "Hiçbir şekilde nükleer silah peşinde değiliz ve bunu doğrulamaya hazırız. Ancak sağlık, tarım, sanayi gibi barışçıl alanlarda kullanılan nükleer sanayiden vazgeçmeyi kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.
İRAN-ABD MÜZAKERE SÜRECİ
İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a düzenlediği saldırılar ve 12 gün süren savaş nedeniyle kesintiye uğrayan diplomatik sürecin yeniden canlandırılmasının ardından taraflar, Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan ilk turun ardından görüşmeleri Avrupa'ya taşıyarak Cenevre'de ikinci tur görüşmeleri tamamladı.