ABD müzakereleri sonrası Pezeşkiyan’dan açıklama: “Nükleerden vazgeçmeyi kabul etmiyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile Cenevre'de gerçekleştirilen müzakerenin ardından nükleer programa dair değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan, nükleer silah peşinde olmadıklarını ve bunu doğrulamaya hazır olduklarını belirterek, “Nükleer sanayiden vazgeçmeyi kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

İran basınına göre, Pezeşkiyan, üç sivil toplum aktivisti ile gerçekleştirdiği mülakatta, İran'ın nükleer programına dair değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, İran lideri Ali Hamaney'in fetvası ve inançları gereği nükleer silah peşinde koşmadıklarını vurgulayarak, "Hiçbir şekilde nükleer silah peşinde değiliz ve bunu doğrulamaya hazırız. Ancak sağlık, tarım, sanayi gibi barışçıl alanlarda kullanılan nükleer sanayiden vazgeçmeyi kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.