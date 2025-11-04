ABD New Jersey’da vali seçimlerinde bomba alarmı! Bazı oy verme merkezleri kapatıldı

Mercer County'de sabah saat 05.00 sıralarında Gladstone Caddesi'ndeki Hedgepeth William İlkokulu'na yapılan bomba ihbarı da asılsız çıktı. Polis köpekleriyle yapılan aramada herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Aynı ilçede Ewing Lisesi'nin de benzer bir tehdit aldığı bildirildi.

New Jersey genelinde gün boyunca süren güvenlik operasyonlarının ardından birçok merkez yeniden açıldı. Bomba tehditleri ile alakalı FBI ve eyalet polisi ortak bir soruşturma başlattı. Seçim yetkilileri, olayların oylama sürecine ciddi bir etkisi olmadığını, katılımın planlandığı şekilde sürdüğünü belirtti.