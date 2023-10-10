ABD, Nijer’e yardımların çoğunu askıya aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nijer'de askeri darbe yapıldığı sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

Bu bağlamda Dışişleri Bakanlığının, yıllık ödenekler yasasının 7008. bölümü uyarınca ABD'nin Nijer hükümetine yaptığı yardımların çoğunu askıya aldığı kaydedilerek, gıda ve sağlık alanındaki insani yardımların ise devam edeceği bildirildi.

ABD'nin Nijer hükümetine sağlanan yaklaşık 200 milyon dolarlık dış yardım programlarını 5 Ağustos'ta geçici olarak durdurulduğu hatırlatılan açıklamada, buna ek olarak yaklaşık 302 milyon dolarlık yeni yardımların ve faaliyetlerin de askıya alındığı not edildi.

ABD'nin demokrasi ve istikrar talepleri konusunda Nijer halkının yanında olduğu ifade edilen açıklamada, Batı Afrika'da ortak çıkarlar için Nijer hükümeti dahil bölgedeki ülkelerle çalışmaya devam edileceği kaydedildi.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.