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Giriş Tarihi: 17.1.2024 03:43

ABD, Nijerya'dan kaçırılan 8,9 milyon doları iade edecek

ABD'nin, 2014 yılında yurt dışında mülk edinmek amacıyla Nijerya yetkilileri tarafından kaçırılan 8,9 milyon doları ülkeye iade edeceği bildirildi

AA
ABD, Nijerya’dan kaçırılan 8,9 milyon doları iade edecek

Ulusal basındaki haberlere göre, ABD'deki Kraliyet Mahkemesinde Başsavcı Mark Temple, 2014'te Nijeryalı şirketler tarafından Jersey'deki bir banka hesabına yatırılan 8,9 milyon dolara el koyduğunu belirtti.

Söz konusu paraların Nijerya'ya ait olduğunu belirten Temple, paraların yurt dışında mülk edinmek amacıyla o dönemde ülkedeki bazı birimlerindeki üst düzey yetkililer tarafından Nijerya'dan kaçırıldığını kaydetti.

Temple, Nijerya'dan kaçırılan ve bu paraların iadesi için Nijerya hükümetle müzakerelere başlanmasına karar verdi.

Nijerya'da eski Devlet Başkanı Goodluck Jonathan döneminde, para transferleri, Boko Haram'ın 2009-2015 yıllarında ülkedeki saldırıları sırasında silah alımı için hükümet onaylı sözleşmeler olarak kamufle edildiği öne sürülüyor.

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ABD, Nijerya'dan kaçırılan 8,9 milyon doları iade edecek
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