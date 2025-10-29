ABD, Nobel ödüllü yazarın vizesini iptal etti

Vizesinin iptal edilmesine gerekçe olabilecek herhangi bir davranışta bulunmadığını söyleyen Soyinka, "ABD'de beni bekleyen etkinliklere katılamayacağım. Vizem yok, belli ki ABD'ye girmem yasaklandı." dedi.

Soyinka, 2016 ABD Başkanlık Seçimi sürecinde "Eğer Trump seçimi kazanırsa ABD'deki yeşil kartımı imha edeceğim." açıklamasında bulunmuş ve Trump'ın seçilmesinin ardından bu sözünü yerine getirmişti.

Trump'ın 34 ayrı suçlamadan mahkum olması üzerine bunu "bir umut" olarak nitelendiren Soyinka, geçen yıl daimi oturma iznine başvuru yapmıştı.