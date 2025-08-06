ABD ordusu bildirdi: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırı!
ABD ordusundan alınan bilgiye göre, Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı olduğu bildirildi.
Fort Stewart Üssünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, üste aktif bir silahlı saldırgan olduğu belirtildi. Bu nedenle üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Olayda kayıplar olduğu belirtiliyor ve olay devam ediyor." ifadesi kullanıldı, ölü ve yaralı bilgisi verilmedi. Ayrıca, olay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.