ABD ordusu, Doğu Pasifik’te bir tekneyi batırdı

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te 'uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiği' gerekçesiyle bir tekneye müdahale edildiği bildirildi.

LOS CHONEROS ÇETESİNİ DESTEKLEDİĞİ İDDİASI

ABD askerlerinin tekneye çıkarak arama yaptığı ve teknedekileri Ekvador'a tahliye ettiği vurgulanan açıklamada, daha sonra teknenin batırıldığı belirtildi. Açıklamada, istihbarat bulgularının teknenin Ekvador'un en yaygın suç örgütlerinden Los Choneros çetesini 'desteklediğini' gösterdiği iddiası yer aldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör