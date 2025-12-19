ABD ordusu Doğu Pasifik’te operasyon düzenledi: 5 ölü
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen 2 tekneye yönelik saldırı düzenledi. Operasyonda 5 kişinin öldürüldüğü açıklandı.
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla uluslararası sularda operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, hedef alınan teknelerin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edildi.
OPERASYONDA 5 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
SOUTHCOM'un açıklamasında, istihbarat birimlerinin teknelerin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı belirtildi.
Saldırılarda ilk teknede 3, ikinci teknede ise 2 kişinin bulunduğu ve toplamda 5 kişinin öldüğü kaydedildi.