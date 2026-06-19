ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı düzenledi

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen tekneleri hedef almaya devam ediyor. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla, "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye daha saldırı düzenlediği bildirildi.

"HİÇBİR ABD PERSONELİ ZARAR GÖRMEMİŞTİR"

Elde edilen istihbaratın hedef alınan teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanarak, "Bu saldırıda 3 erkek narko-terörist öldürülmüş, operasyon sırasında hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör