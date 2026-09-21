ABD ordusu duyurdu: Hürmüz'de 110 ticari geminin rotasını değiştirildi
ABD ordusu, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 110 ticari geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD'nin "İran'a karşı ablukasının uygulanmasına devam edildiği" belirtilerek, bugün itibarıyla ABD güçlerinin 110 ticari geminin rotasını değiştirdiği ifade edildi.