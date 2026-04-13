ABD ordusu ‘Hürmüz’ bildirisi yayımladı: Abluka bütün gemi trafiği için geçerli olacak

ABD ordusu, İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulanacağını açıklamıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ablukanın başlamasına dakikalar kala yeni yaptığı açıklamada, ablukanın Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nde uygulanacağını ve bayrak ayrımı gözetmeksizin tüm gemi trafiği için geçerli olacağını duyurdu.

Açıklamada, "Abluka bölgesine izinsiz giren veya çıkan herhangi bir gemi müdahale, yönlendirme ve ele geçirmeye tabidir. Abluka, Hürmüz Boğazı'ndan İran dışındaki destinasyonlara veya bu destinasyonlardan yapılan tarafsız geçişleri engellemeyecektir" denildi.