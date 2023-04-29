ABD ordusu için kritik karar! Geri çekilme resmen duyuruldu

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James McConville, son dönemde art arda gelen ölümcül helikopter kazalarının ardından "kritik görevlerde olmayan bütün hava personelinin yere indirilmesi" yönünde emir verdi.

Emir, Alaska ve Kentucky'de 12 askerin hayatını kaybettiği son iki helikopter kazasından hemen sonra geldi. McConville, yaptığı açıklamada, "Havacılarımızın güvenliği önceliğimiz ve bu geri çekilme, kazaları önleme ve personelimizi koruma adına mümkün olan her şeyi yaptığımızdan emin olmak için önemli bir adım." dedi.