ABD ordusu: "İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kontrol ettiği iddiası gerçek dışı"

ABD ve İran arasındaki gerginlik sürerken, ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KONTROL ETMİYOR"

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tuttuğu yönündeki açıklamaları hatırlatılarak, "İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor. ABD güçleri, mayıs ayının başından bu yana, hayati bir uluslararası ticaret koridoru olan bu bölgeden 800'den fazla ticari geminin ve 380 milyon varil ham petrolün başarılı bir şekilde geçişini kolaylaştırmaya yardımcı oldu" ifadelerine yer verildi.

ABD'Lİ YETKİLİ: "TEKNİK GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili ise, yaşanan son askeri gerginliğe rağmen Washington yönetiminin İran krizine bir çözüm bulma konusunda hala kararlı olduğunu ve "teknik görüşmelerin sürdüğünü" söyledi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör