ABD ordusu Karayipler’de bir tekneyi vurdu: 3 ölü

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, operasyonun SOUTHCOM Komutanı Francis L. Donovan'ın talimatıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir teknenin hedef alındığı ifade edildi.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI ROTASINDA" İDDİASI

İstihbarat tarafından teknenin Karayipler'de bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, 3 kişinin öldürüldüğü ve ABD askeri güçlerinin zarar görmediği ifade edildi.