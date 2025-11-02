ABD ordusu Nijerya'ya mı giriyor? Trump'tan Savaş Bakanlığına "Hazır olun" talimatı!

ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Afrika ülkesi Nijerya 'ya askeri müdahale tehdidinde bulundu.

TRUMP'TAN SERT UYARI

Nijerya hükümetinin, "Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi" halinde ABD'nin Nijerya'ya sağladığı tüm yardım ve desteği derhal keseceğini belirten Trump, ayrıca bu ülkeye "silahları patlatarak" girebileceği uyarısını dile getirdi.