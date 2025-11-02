ABD ordusu Nijerya'ya mı giriyor? Trump'tan Savaş Bakanlığına "Hazır olun" talimatı!
ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya’da Hristiyanlara yönelik saldırıları gerekçe göstererek Afrika ülkesine uyarıda bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Savaş Bakanlığımıza olası bir eyleme hazırlıklı olması talimatını veriyorum.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Afrika ülkesi Nijerya'ya askeri müdahale tehdidinde bulundu.
TRUMP'TAN SERT UYARI
Nijerya hükümetinin, "Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi" halinde ABD'nin Nijerya'ya sağladığı tüm yardım ve desteği derhal keseceğini belirten Trump, ayrıca bu ülkeye "silahları patlatarak" girebileceği uyarısını dile getirdi.
ORDUYA HAZIR OLUN TALİMATI VERDİ
Donald Trump, Nijerya hükümetine hızlı davranması çağrısı yaparak, "Savaş Bakanlığımıza olası bir eyleme hazırlıklı olması talimatını veriyorum. Saldırırsak, tıpkı terörist haydutların sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak." ifadesini kullandı.