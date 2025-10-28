ABD ordusu Suriye’deki askeri üslerine sevkiyat yaptı

ABD ordusunun, Suriye 'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Haseke 'deki üslerine kargo uçaklarıyla yeni ekipman ve personel intikal ettirdiği belirtildi.

RÜMEYLAN ÜSSÜNE 3 ASKERİ KARGO UÇAĞI İNDİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ABD ordusu Haseke ilindeki Rümeylan üssüne bu hafta içerisinde 3 askeri kargo uçağı gönderdi.

24 Ekim'de inen uçakta haberleşme teçhizatı ile insansız hava araçlarının bulunduğu belirtilirken, 27 Ekim'de inen diğer 2 uçağın ise 22 asker, teknik cihazlar ve uydu destekli coğrafi tarama sistemleri taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan, yine son bir haftada Irak'taki El-Velid Sınır Kapısından geçen 27 araçlık lojistik konvoy, ABD'nin Haseke'de ana üslerinden biri haline getirdiği Kasrek köyündeki üsse ulaştı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Haziran 2025 tarihindeki açıklamasında, "Suriye'de bizim askeri üslerimizin azalması da gerçekleşti. (ABD üs sayısı) 8 üsten düştük, 5, 3 ve sonunda 1'e düşecek." demişti.