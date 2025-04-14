ABD ordusu Yemen’e hava saldırısı düzenledi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

5 ÖLÜ, 13 YARALI

Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD ordusunun başkent Sana'nın batısındaki Bani Matar bölgesindeki bir fabrikaya üç hava saldırısı düzenlendiğini aktararak, saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.