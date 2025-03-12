ABD ordusuna ait tanker kazasında şoke eden detay: Kaptan Rus çıktı

İngiltere'nin Doğu Yorkshire kıyılarında Portekiz bandıralı kargo gemisi, ABD hava kuvvetlerine ait jet yakıtı taşıyan tankere çarptı. Kazada ilginç olan nokta ise kargo gemisinin kaptanının Rus olması oldu.

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 14:50

İngiltere medyasında yer alan habere göre, kazaya karışan Portekiz bandıralı kargo gemisi Solong'un sahibi Ernst Russ şirketi, gemi mürettebatıyla ilgili açıklama yaptı. Mürettebatın Filipinli ve Ruslardan oluştuğunu açıklayan şirket, daha önce "taksirle öldürme" şüphesiyle gözaltına alındığı duyurulan 59 yaşındaki kaptanın da Rus olduğunu bildirdi. Öte yandan Solong gemisinin mürettebatından kayıp olarak aranan bir kişinin arama çalışmalarına ise öldüğü değerlendirilerek son verildi.

ÇEVRE FELAKETİNE YOL AÇABİLİR Kazanın bir çevre felaketine yol açmasından da endişe ediliyor. Yaklaşık 220 bin varil jet yakıtı taşıyan tankerden bir miktar yakıtın denize sızdığı belirlendi. Diğer petrol ürünleri kadar yapışkan ve ağır olmayan jet yakıtının buharlaşabileceği veya doğal olarak suda yok olacağı beklenirken yine de sudaki canlıları zehirleyebileceği endişesi bulunuyor. Solong gemisinin ise tamamen batacağı öngörülüyor.