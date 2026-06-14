ABD ordusunda alarm: F/A-18 savaş uçağı düştü
Rutin eğitim uçuşu yapan F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı Washington eyaletinde ormanlık alana düştü. Fırlatma koltuğunu kullanan pilot sağ kurtarılırken, bölgede çıkan yangına müdahale başlatıldı.
NBC News kanalının haberine göre, ABD'nin batısındaki California eyaletinde yer alan Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu'nda konuşlu "F/A-18 Super Hornet" tipi savaş uçağı rutin eğitim uçuşu için havalandı.
Ardından uçak, ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde göl yakınlarındaki ormanlık alana düştü.
Fırlatma koltuğu kullanarak kurtulan pilot hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle ormanda çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber Girişi