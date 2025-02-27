ABD ordusunda bir dönem kapandı: Teşvik edici içerikler kaldırılacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tüm sivil ve askeri birimlerden internet siteleri ve sosyal medya platformlarından "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı" (DEI) teşvik eden içeriklerin kaldırılmasını istedi.

Pentagon'un personel işleri ve savaşa hazırlıktan sorumlu Müsteşarı Darin Selnick'in imzasıyla gönderilen emirde, tüm birimlerden, DEI ya da bunu teşvik eden yayın, video, görsel ya da haberin incelenerek internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından silinmesi istendi.

Emirde, söz konusu talebin yerine getirilmesi için 5 Mart'a kadar süre tanınırken, bu süre içinde kaldırılamayan içeriklere ise "erişim engeli" getirilmesi talimatı verildi.

Selnick tarafından 19 Şubat'ta imzalanan emirde, "Departman içindeki son değişikliklere odaklanıldığında kamu güvenini korumak her zamankinden daha önemlidir." denildi.

Pentagon'un söz konusu emri, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEI programlarına karşı imzaladığı kararnamenin devamı olarak görülüyor.

Öte yandan, bu talimatın hangi içeriklerin kaldırılmasını açıkça belirtmediği, "azınlıklar" ve "kadın personele" ait içeriklerin kaldırılmasının ise tepkilere yol açabileceği kaydediliyor.

Bakanlık, daha önceki talimatında ise orduya, görevlerini icra ederken apolitik kalmaları ve "görevlerini partizan olmayan bir şekilde yerine getirmeye" odaklanmaları gerektiğini açıklamıştı.