ABD ordusunda değişim: Emekli komutan Genelkurmay Başkanlığı'na aday gösterildi
Cumhuriyetçi lider Donald Trump, ABD ordusunda görev değişikliği için harekete geçti. Bu doğrultuda emekli Hava Kuvvetleri Komutanı John D. Caine Genelkurmay Başkanlığına resmen aday gösterildi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, görev değişikliğine ilişkin basın açıklaması yayınladı.
Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın emekli Hava Kuvvetleri Komutanı John D. Caine'i Genelkurmay Başkanlığına resmen aday gösterdiği belirtildi.
ORTA DOĞU'DA GÖREV YAPTI
Caine, 11 Eylül 2001'de ABD'ye yapılan terör saldırıları sırasında başkent Washington'u korumakla görevlendirilen Hava Kuvvetleri pilotları arasında yer aldı.
Ardından Orta Doğu'da görev yapan Caine, 2021-2024 yıllarında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda (CIA) çalıştı.