ABD ordusunda dikkat çeken tasfiye: İran’a saldırı gündemdeyken üst düzey komutan görevden alındı

The Hill gazetesine konuşan konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Pentagon'da üst düzey askeri bir yetkiliyi görevden aldığını öne sürdü.

Görevden alınan kişinin ABD ordusu bünyesinde Strateji, Planlar ve Politika Direktörlüğü görevini yürüten Brett Sylvia olduğunu ileri süren kaynaklar, görevden alınma nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Konu hakkında The Hill gazetesine açıklama yapan ABD ordusu sözcüsü, "ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Genelkurmay Başkanlığı ve Müşterek Kuvvetler olarak Korgeneral Brett Sylvia'ya ve ailesine, ulusumuza sundukları 32 yıllık seçkin hizmetlerinden dolayı en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisine ve ailesine, hayatlarının yeni dönemlerinde karşılaşacakları fırsatlar ve atacakları yeni adımlar için en iyi dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

The Hill'in haberine göre, Sylvia'nın görevden alınması, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'a yönelik saldırı planları hazırladığı bir döneme denk geliyor.