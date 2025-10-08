ABD ordusunda gerilim: Savunma Bakanı’nın sözleri sonrası istifa endişesi!

ABD merkezli The Hill gazetesinin haberine göre, Hegseth'in geçen hafta Virginia'daki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde yaptığı konuşma, ordu içinde huzursuzluk yaratarak bazı üst düzey isimlerin ordudan istifa edeceği endişesi oluşturdu.

800'den fazla general ve amiralin katıldığı toplantıda Hegseth'in, subayları savaşa odaklanmak yerine çeşitlilik ve iklim politikalarına odaklanmakla suçladığı ifade edildi.

Emekli Hava Kuvvetleri Albayı Don Christensen, konuşmanın birçok kıdemli subayın değerlerine doğrudan saldırı niteliğinde olduğunu belirterek, yakında çok sayıda istifa ve erken emekliliğin görülebileceğini ifade etti.