ABD ordusunda gerilim: Savunma Bakanı’nın sözleri sonrası istifa endişesi!
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, subaylara yönelik sert eleştirileri Washington’da büyük yankı uyandırdı. Hegseth'in, ABD'li subayların kendi gündemini desteklememeleri halinde istifa etmeleri gerektiğini söylemesinin, bazı üst düzey isimlerin ordudan ayrılabileceğine yönelik endişelere yol açtığı bildirildi.
ABD merkezli The Hill gazetesinin haberine göre, Hegseth'in geçen hafta Virginia'daki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde yaptığı konuşma, ordu içinde huzursuzluk yaratarak bazı üst düzey isimlerin ordudan istifa edeceği endişesi oluşturdu.
800'den fazla general ve amiralin katıldığı toplantıda Hegseth'in, subayları savaşa odaklanmak yerine çeşitlilik ve iklim politikalarına odaklanmakla suçladığı ifade edildi.
Emekli Hava Kuvvetleri Albayı Don Christensen, konuşmanın birçok kıdemli subayın değerlerine doğrudan saldırı niteliğinde olduğunu belirterek, yakında çok sayıda istifa ve erken emekliliğin görülebileceğini ifade etti.
ART ARDA GELEN İSTİFALAR PANİĞİ ARTIRDI
Geçtiğimiz hafta ABD'li generaller Thomas Bussiere ve Bryan Fenton'ın istifalarını duyurması, bu endişeleri artırırken Pentagon ise bunların Hegseth'in konuşmasıyla ilgisinin olmadığını açıkladı.
ABD'deki Alman Marshall Fonu kıdemli üyesi Carrie Lee, Savunma Bakanı'nın sözlerinden sonra yeni emeklilik açıklamalarını duymanın kendisini şaşırtmayacağını söyledi.
PENTAGON'DA ENDİŞE HAVASI HAKİM
Brookings Enstitüsünden Michael O'Hanlon, orduda toplu bir istifa olasılığının kesin olmadığını belirtirken, Silahlı Kuvvetler üyeleri arasında belirgin bir rahatsızlık ve endişe havasının hakim olduğuna dikkat çekti.
Washington Post'un haberine göre, ABD ordusundaki birçok üst düzey ismin, Hegseth'in savunma stratejisini yeniden düzenleme planından memnun olmadığı öne sürülmüştü.