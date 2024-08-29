ABD ordusundan 1 milyar dolarlık anlaşma! Kamikaze drone için harekete geçtiler

ABD Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, AeroVironment Inc. (AV) şirketiyle imzalanan yeni sözleşme, arazide konuşlu ABD piyadesine düşman tanklarını, hafif zırhlı araçlarını, sığınaklardaki hedefler ile sütre gerisindeki düşman piyadesini uzaktan imha etme imkan ve kabiliyeti kazandırmayı amaçlıyor. İhalenin 26 Ağustos 2029'da tamamlanması öngörülüyor.

Öte yandan The War Zone'un, adı açıklanmayan bir AV şirket yetkilisine dayandırdığı haberine göre de söz konusu sözleşmeyle Kara Kuvvetleri, "Switchblade 300" ve "Switchblade 600" türde kamikaze dron tedarik edecek.

AeroVironment Başkan Yardımcısı ve Gezici Mühimmat Sistemleri Genel Müdürü Brett Hush, ABD ordusunun bu kritik ve acil ihtiyacı için Switchblade serisinin seçilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek "Bu son sözleşme, sistemimizin olgunluğunun ve etkililiğinin yanı sıra AV'nin bu son teknoloji çözümleri hızla üretip arazideki kullanıcılara sunmaya yönelik stratejik konumunun altını çiziyor." açıklamasını yaptı.

Switchblade 300 ve 600, tek personel tarafından kullanılabilen, fırlatma tüpünden ateşlenen kamikaze türü gezici mühimmat olarak biliniyor. Araçlara ve helikopterlere monte edilen çoklu fırlatıcı sistemleri ile de kullanılabilen Switchblade 300'ün Block 20 versiyonları, en az 20 dakika havada kalabiliyor ve menzil artırıcı anten sistemiyle 30 kilometreye kadar olan hedeflere ulaşabiliyor. Bir fırlatma tüpü içinde bulunan dron yaklaşık 3,6 kilogram ağırlığında ve sırt çantasına sığabiliyor. Mühimmatın seyir hızı yaklaşık 100 kilometre ancak hedefe 160 kilometre hızla çarpıyor.

"Switchblade 600" ise Javelin tanksavar mühimmatı bazında geliştirilmiş zırh delici başlığıyla zırhlı araçların yanı sıra sığınaklara karşı da kullanılabiliyor. Yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki mevcut versiyon 40 dakika havada kalabiliyor ve 40 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip. Seyir hızı 113 kilometre/saat olan dron hedefe yöneldiğinde 185 kilometre/saat hıza çıkabiliyor.

ABD Kara Kuvvetleri, AeroVironment ile Aralık 2023'te imzaladığı sözleşme sonrasında "Switchblade 600" tedarikine başlamıştı. ABD'nin, özel kuvvet birliklerinin ihtiyacı için 10 yılı aşkın süredir "Switchblade 300" kamikaze dronları tedarik ettiği biliniyor.