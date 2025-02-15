ABD ordusundan atılan personele af geliyor

ABD Savunma Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olmadığı için ordudan atılan personelin "aynı rütbeyle" göreve dönebilmesinin yolunu açacak.

ABD Savunma Bakanlığı, Kovid-19 aşısını olmayı reddettikleri için ordudan tasfiye edilen ya da kendi isteğiyle ayrılan personele ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu personelin, "aynı rütbeyle" orduya geri dönmesinin yolunun açıldığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerle doğrudan iletişim kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, orduya geri dönecek personelin, (ister ordudan gönüllü ayrılmış olsun, ister tasfiye edilmiş olsun) 2 yıl boyunca görev alma zorunluluğu olduğu ifade edildi.

Ordu, söz konusu personele 2023'te aynı çağrıyı yapmış ancak yalnızca 113 kişinin göreve geri döndüğü belirtilmişti. Öte yandan, yeni teklifte göreve "aynı rütbeyle" geri dönme imkanı sunulmasının, bu sayıyı arttırıp artırmayacağı bilinmiyor.